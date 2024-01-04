Подарунок Буданову на день народження? В Росії згорів винищувач Су-34, з'явилися гучні подробиці

В Челябінську базується тренувальний авіаполк

Вночі 4 січня на російському аеродромі згорів винищувач-бомбардувальник Су-34. За цим стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.

Про це повідомив співрозмовник "Української Правди" у спецслужбах. НП сталася на аеродромі "Шагол" у місті Челябінську.

В мережі жартують, що підпал літака, схоже подарунок колег для начальника ГУР МО Кирилу Буданову з днем народження. Зазначимо, 4 січня Буданову виповнюється 38 років. В ГУР поки не коментували офіційно подію у Челябінську.

Зазначимо, що Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях противника в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей противника. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км.

Російські агресори інтенсивно застосовували Су-34 проти України. Завдяки справним діям українських захисників численні літаки були збиті або пошкоджені.

На аеродромі "Шагол" базується 108-й тренувальний авіаполк Челябінського авіаучилища та 2-й змішаний авіаполк 21-ї змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ. Військові цього авіаполку беруть участь у завданні ракетно-бомбових ударів по містах України.

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