Хронологія війни — день 1247: росіяни не зменшують обертів на фронті і запускають дрони

24 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, де йдуть бої і що відомо про обстріл Росії

На календарі Четвер, 24 липня. Переговори в Стамбулі завершилися низкою технічних домовленостей щодо обміну полоненими, але в решті в України та Росії залишається надто різне бачення того, як має закінчитися війна. Тому бої на фронті продовжуються у високому темпі, а за попередню добу було зафіксовано 124 бойові зіткнення. Основні бойові дії йдуть на Покровському напрямку, але Курський та Лиманський теж залишаються важкими.

Як проходить 1247 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 24 липня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

3:00 Окупанти завдали удару по Одесі, повідомлялося про кілька пожеж у місті. Один із них трапився на ринку Привоз.

1:00 Багато російських дронів помічено в морі біля Одеси, також певна кількість влетіла в повітряний простір України зі сходу.

Дрони над Україною

00:00 Росіяни запустили БПЛА з півночі та з боку моря. Основна група, близько 20 БПЛА, рухається у бік Одеської області.

Про новини та події 21 липня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1244: росіяни атакували Київ і тиснуть під Покровськом

Про те, що відбувалося 22 липня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1245: обстріл Одеси та аварія винищувача Miragе

З ситуацією в Україні 23 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1246: бої за Покровськ та переговори у Стамбулі