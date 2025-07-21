Хронологія війни — день 1244: росіяни тиснуть під Покровськом, поки рої БПЛА атакують Україну

21 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, де йдуть бої і що відомо про обстріл Росії

На календарі понеділок, 21 липня. Російський "літній наступ" триває у колишньому темпі, а на фронті за попередню добу зафіксували 122 бойові зіткнення, з яких 36 на Покровському напрямку. Гарячими залишаються також Лиманський та Курський напрямки. Окрім атак на фронті, окупанти продовжують запускати рої безпілотників, які ні на день не дають тиловим містам перепочити.

Як проходить 1244 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 21 липня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Понад сотню БПЛА помічено над Україною. Крім того, у повітря піднялися три стратегічні бомбардувальники з "Оленья"

БПЛА над Україною

Про новини та події 18 липня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1241: 18-й пакет санкцій ЄС та удар по П’ятихаткам

Про те, що відбувалося 19 липня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1242: терор Шостки та масштабний удар по Павлограду

З ситуацією в Україні 20 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1243: Росія приховує велику аварію та масштабує виробництво "Шахедів"