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Пошкоджено будинок і метро, є загиблий: як Київ пережив масштабну атаку росіян (фото)

Автор
Марина Іщенко ,
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Обстріл Києва 21 липня Новина оновлена 21 липня 2025, 07:21
Обстріл Києва 21 липня. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Наслідки атаки вражають

Вибухи у Києві лунали в ніч на 21 липня. Під час повітряної атаки російських військ знову зазнала пошкоджень станція метрополітену "Лук'янівська", яка розташована у Шевченківському районі столиці.

Про це повідомив кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Інформацію про це підтвердив і мер столиці Віталій Кличко.

На опублікованих кадрах видно масштабні руйнування станції. Речник ДСНС Києва Павло Петров повідомив у коментарі ЗМІ, що на станції пожежі не було, то був пил, який видали за задимлення.

Станція метро Лукʼянівська 21 липня
Вхід на станцію метро Лукʼянівка не працює
Станція метро Лукʼянівська 21 липня
Як виглядає вхід на станцію метро Лукʼянівська

Як зазначили у КМДА, частково ушкоджено наземну частину станції. Наразі вона закрита для пасажирів, рух нею не здійснюється, однак як укриття вона продовжує функціонувати.

Станція метро Лукʼянівська 21 липня
Росіяни не вперше обстрілюють станцію метро
Метро Лукʼянівка 21 липня
Наслідки атаки
Метро Лукʼянівка 21 липня
Вхід на станції метро Лукʼянівка

Допомога рятувальників для гасіння на станції метро не знадобилася, пояснив речник ДСНС Павло Петров. Водночас він наголосив, що люди стали відповідальніше ставитися до тривог і спускатися в укриття.

Окрім цього, Ян Доброносов також показав наслідки атаки по багатоповерхівці у Шевченківському районі Києва. Він каже, що ворог вже намагався обстріляти цей житловий комплекс.

Вибухи у Києві 21 липня
Вигоріли квартири у будинку
Обстріл Києва 21 липня
Постраждалий будинок у Києві

На фото також помітно, що на перших поверхах були сильні пожежі. Рятувальники працюють на місці події.

Віталій Кличко пише, що у Шевченківському, де сталося загоряння на другому та третьому поверхах житлового будинку, наразі один постраждалий. Йому надали допомогу на місці.

Вибухи у Києві 21 липня
Атака по Києву була масштабна
Вибухи у Києві 21 липня
Рятувальники працюють на місці влучань
Обстріл Києва 21 липня
Люди перелякані у Києві

Постраждали також автівки. Ян Доброносов показав, як виглядає двір багатоповерхівки.

Вибухи у Києві 21 липня
Автівка постраждала внаслідок обстрілу
Обстріл Києва 21 липня
Шматок металу, який схожий на уламок ракети у Києві
Вибухи у Києві 21 липня
Як виглядає пошкоджений будинок у Києві
Обстріл Києва 21 липня
Пошкоджена автівка у дворі багатоповерхівки

Обстріл України

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни здійснили комбіновану атаку по Україні. Зокрема, ворог випустив по країні багато дронів і ракет різних типів.

Вибухи через таки РФ були чутні щонайменше в Києві, Харкові та Івано-Франківську.

Окрім цього, зранку, 21 липня, по всій території України знову оголосили повітряну тривогу. Причиною вкотре став зліт МіГ-31К.

Після цього військові почали фіксували рух швидкісної цілі (ракети). Спочатку вона фіксувалася у Житомирській області, після чого полетіла в напрямку Івано-Франківська.

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#Київ #Вибух #Фото #Атака