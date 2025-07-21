Пошкоджено будинок і метро, є загиблий: як Київ пережив масштабну атаку росіян (фото)

Наслідки атаки вражають

Вибухи у Києві лунали в ніч на 21 липня. Під час повітряної атаки російських військ знову зазнала пошкоджень станція метрополітену "Лук'янівська", яка розташована у Шевченківському районі столиці.

Про це повідомив кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Інформацію про це підтвердив і мер столиці Віталій Кличко.

На опублікованих кадрах видно масштабні руйнування станції. Речник ДСНС Києва Павло Петров повідомив у коментарі ЗМІ, що на станції пожежі не було, то був пил, який видали за задимлення.

Вхід на станцію метро Лукʼянівка не працює

Як виглядає вхід на станцію метро Лукʼянівська

Як зазначили у КМДА, частково ушкоджено наземну частину станції. Наразі вона закрита для пасажирів, рух нею не здійснюється, однак як укриття вона продовжує функціонувати.

Росіяни не вперше обстрілюють станцію метро

Наслідки атаки

Вхід на станції метро Лукʼянівка

Допомога рятувальників для гасіння на станції метро не знадобилася, пояснив речник ДСНС Павло Петров. Водночас він наголосив, що люди стали відповідальніше ставитися до тривог і спускатися в укриття.

Окрім цього, Ян Доброносов також показав наслідки атаки по багатоповерхівці у Шевченківському районі Києва. Він каже, що ворог вже намагався обстріляти цей житловий комплекс.

Вигоріли квартири у будинку

Постраждалий будинок у Києві

На фото також помітно, що на перших поверхах були сильні пожежі. Рятувальники працюють на місці події.

Віталій Кличко пише, що у Шевченківському, де сталося загоряння на другому та третьому поверхах житлового будинку, наразі один постраждалий. Йому надали допомогу на місці.

Атака по Києву була масштабна

Рятувальники працюють на місці влучань

Люди перелякані у Києві

Постраждали також автівки. Ян Доброносов показав, як виглядає двір багатоповерхівки.

Автівка постраждала внаслідок обстрілу

Шматок металу, який схожий на уламок ракети у Києві

Як виглядає пошкоджений будинок у Києві

Пошкоджена автівка у дворі багатоповерхівки

Обстріл України

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни здійснили комбіновану атаку по Україні. Зокрема, ворог випустив по країні багато дронів і ракет різних типів.

Вибухи через таки РФ були чутні щонайменше в Києві, Харкові та Івано-Франківську.

Окрім цього, зранку, 21 липня, по всій території України знову оголосили повітряну тривогу. Причиною вкотре став зліт МіГ-31К.

Після цього військові почали фіксували рух швидкісної цілі (ракети). Спочатку вона фіксувалася у Житомирській області, після чого полетіла в напрямку Івано-Франківська.