Поврежден дом и метро, есть погибший: как Киев пережил масштабную атаку россиян (фото)
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Последствия атаки поражают
Взрывы в Киеве раздавались в ночь на 21 июля. Во время воздушной атаки российских войск снова получила повреждения станция метрополитена "Лукьяновская", расположенная в Шевченковском районе столицы.
Об этом сообщил корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Информацию об этом подтвердил и мэр столицы Виталий Кличко.
На опубликованных кадрах видны масштабные разрушения станции. Спикер ГСЧС Киева Павел Петров сообщил в комментарии СМИ, что на станции пожара не было, это была пыль, которую выдали за задымление.
Как отметили в КГГА, частично повреждена наземная часть станции. В настоящее время она закрыта для пассажиров, движение по ней не осуществляется, однако как укрытие она продолжает функционировать.
Помощь спасателей для тушения на станции метро не понадобилась, объяснил спикер ГСЧС Павел Петров. В то же время он подчеркнул, что люди стали более ответственно относиться к тревогам и спускаться в укрытие.
Кроме этого Ян Доброносов также показал последствия атаки по многоэтажке в Шевченковском районе Киева. Он говорит, что враг уже пытался обстрелять этот жилой комплекс.
На фото также видно, что на первых этажах были сильные пожары. Спасатели работают на месте происшествия.
Виталий Кличко пишет, что в Шевченковском, где произошло возгорание на втором и третьем этажах жилого дома, один пострадавший ему оказали помощь.
Пострадали также автомобили. Ян Доброносов показал, как выглядит двор многоэтажки.
Обстрел Украины
Напомним, что этой ночью россияне совершили комбинированную атаку по Украине. В частности, враг выпустил по стране много дронов и ракет разных типов.
Взрывы из-за РФ были слышны по меньшей мере в Киеве, Харькове и Ивано-Франковске.
Кроме того, утром, 21 июля, по всей территории Украины снова объявили воздушную тревогу. Причиной в очередной раз стал взлет МиГ-31К.
После этого военные начали фиксировать движение скоростной цели (ракеты). Сначала она фиксировалась в Житомирской области, после чего улетела в направлении Ивано-Франковска.