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Поврежден дом и метро, есть погибший: как Киев пережил масштабную атаку россиян (фото)

Автор
Марина Ищенко ,
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Обстрел Киева 21 июля Новость обновлена 21 июля 2025, 07:24
Обстрел Киева 21 июля. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Последствия атаки поражают

Взрывы в Киеве раздавались в ночь на 21 июля. Во время воздушной атаки российских войск снова получила повреждения станция метрополитена "Лукьяновская", расположенная в Шевченковском районе столицы.

Об этом сообщил корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Информацию об этом подтвердил и мэр столицы Виталий Кличко.

На опубликованных кадрах видны масштабные разрушения станции. Спикер ГСЧС Киева Павел Петров сообщил в комментарии СМИ, что на станции пожара не было, это была пыль, которую выдали за задымление.

Станция метро Лукьяновская 21 июля
Вход на станцию метро Лукьяновка не работает
Станция метро Лукьяновская 21 июля
Как выглядит вход на станцию метро Лукьяновская

Как отметили в КГГА, частично повреждена наземная часть станции. В настоящее время она закрыта для пассажиров, движение по ней не осуществляется, однако как укрытие она продолжает функционировать.

Станция метро Лукьяновская 21 июля
Россияне не в первый раз обстреливают станцию метро
Метро Лукьяновка 21 июля
Последствия атаки
Метро Лукьяновка 21 июля
Вход на станции метро Лукьяновка

Помощь спасателей для тушения на станции метро не понадобилась, объяснил спикер ГСЧС Павел Петров. В то же время он подчеркнул, что люди стали более ответственно относиться к тревогам и спускаться в укрытие.

Кроме этого Ян Доброносов также показал последствия атаки по многоэтажке в Шевченковском районе Киева. Он говорит, что враг уже пытался обстрелять этот жилой комплекс.

Взрывы в Киеве 21 июля
Выгорели квартиры в доме
Обстрел Киева 21 июля
Пострадавший дом в Киеве

На фото также видно, что на первых этажах были сильные пожары. Спасатели работают на месте происшествия.

Виталий Кличко пишет, что в Шевченковском, где произошло возгорание на втором и третьем этажах жилого дома, один пострадавший ему оказали помощь.

Взрывы в Киеве 21 июля
Атака по Киеву была масштабной
Взрывы в Киеве 21 июля
Спасатели работают на месте попаданий
Обстрел Киева 21 июля
Люди перепуганы в Киеве

Пострадали также автомобили. Ян Доброносов показал, как выглядит двор многоэтажки.

Взрывы в Киеве 21 июля
Автомобиль пострадал в результате обстрела
Обстрел Киева 21 июля
Кусок металла, похожий на обломок ракеты в Киеве
Взрывы в Киеве 21 июля
Как выглядит поврежденный дом в Киеве
Обстрел Киева 21 июля
Поврежденный автомобиль во дворе многоэтажки

Обстрел Украины

Напомним, что этой ночью россияне совершили комбинированную атаку по Украине. В частности, враг выпустил по стране много дронов и ракет разных типов.

Взрывы из-за РФ были слышны по меньшей мере в Киеве, Харькове и Ивано-Франковске.

Кроме того, утром, 21 июля, по всей территории Украины снова объявили воздушную тревогу. Причиной в очередной раз стал взлет МиГ-31К.

После этого военные начали фиксировать движение скоростной цели (ракеты). Сначала она фиксировалась в Житомирской области, после чего улетела в направлении Ивано-Франковска.

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#Киев #Взрыв #Фото #Атака