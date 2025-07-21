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Хронология войны — день 1244: россияне давят под Покровском, пока рои БПЛА атакуют Украину

Автор
Геннадий Лубенец
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Автор
1244 день полномасштабной войны России против Украины. Фото telegraf.com.ua
1244 день полномасштабной войны России против Украины. Фото telegraf.com.ua

21 июля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, где идут бои и что известно об обстрелах России

На календаре понедельник, 21 июля. Российское летнее наступление продолжается в прежнем темпе, а на фронте за предыдущие сутки зафиксировали 122 боевых столкновения, из которых 36 на Покровском направлении. Горячими остаются также Лиманское и Курское направления. Помимо атак на фронте, оккупанты продолжают запускать рои беспилотников, которые ни на день не дают тыловым городам передохнуть.

Как проходит 1244 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 21 июля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Больше сотни БПЛА замечены над Украиной. Кроме того, в воздух поднялись три стратегических бомбардировщика с "Оленьи"

БПЛА над Украиной
БПЛА над Украиной

О новостях и событиях 18 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1241: 18-й пакет санкций ЕС и удар по Пятихаткам

О том, что происходило 19 июля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1242: террор Шостки и масштабнейший удар по Павлограду

С ситуацией в Украине 20 июля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1243: Россия скрывает большую аварию и масштабирует производство "Шахедов"

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#Украина #Россия #Война