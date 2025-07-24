Хронология войны — день 1247: россияне не сбавляют обороты на фронте и запускают дроны

24 июля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, где идут бои и что известно об обстрелах России

На календаре четверг, 24 июля. Переговоры в Стамбуле завершились рядом технических договоренностей относительно обмена пленными, но в остальном у Украины и России остается слишком разное видение того, как должна закончиться война. Поэтому бои на фронте продолжаются в высоком темпе, а за предыдущие сутки было зафиксировано 124 боевых столкновения. Основные боевые действия идут на Покровском направлении, но Курское и Лиманское тоже остаются тяжелыми.

Как проходит 1247 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 24 июля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

1:00 Много российских дронов замечены в море возле Одессы, также некоторое количество влетело в воздушное пространство Украины с востока

Дроны над Украиной

00:00 Россияне запустили БПЛА с севера и со стороны моря. Основная группа, около 20 БПЛА, движется в сторону Одесской области.

О новостях и событиях 21 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1244: россияне атаковали Киев и давят под Покровском

О том, что происходило 22 июля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1245: обстрел Одессы и крушение истребителя Miragе

С ситуацией в Украине 23 июля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1246: бои за Покровск и переговоры в Стамбуле