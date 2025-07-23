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Хронология войны — день 1246: бои за Покровск и переговоры в Стамбуле

Автор
Геннадий Лубенец
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Автор
1246 день полномасштабной войны России против Украины. Фото telegraf.com.ua
1246 день полномасштабной войны России против Украины. Фото telegraf.com.ua

23 июля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, где идут бои и что известно об обстрелах России

На календаре среда, 23 июля. "Летнее наступление" захватчиков продолжается в прежних темпах, однако фиксируется усиление давления на Покровском направлении. За предыдущие сутки зафиксировано 139 боевых столкновений, что явно не говорит о намерениях россиян в скором времени завершать войну. Несмотря на это Украина собирается провести новый раунд мирных переговоров в Стамбуле.

Как проходит 1246 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 23 июля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Россия вновь подверглась атаке беспилотников. Сообщалось о запусках дронов в сторону Москвы и южных областей.

Дроны атаковали Россию
Налет дронов на Россию

С ситуацией в Украине 20 июля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1243: Россия скрывает большую аварию и масштабирует производство "Шахедов"

О новостях и событиях 21 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1244: россияне атаковали Киев и давят под Покровском

О том, что происходило 22 июля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1245: обстрел Одессы и крушение истребителя Miragе

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#Украина #Россия #Война