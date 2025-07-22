Хронологія війни — день 1245: бої під Покровськом та вибухи в Ростові

22 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, де йдуть бої і що відомо про обстріл Росії

На календарі вівторок, 22 липня. Окупанти продовжують вести свій наступ на ряді напрямків, серед яких основним залишається Покровське, але гарячими також залишаються Лиманське та Курське. Усього минулої доби на полі бою зафіксовано 139 бойових зіткнень.

Як проходить 1245 день повномасштабної війни в Україні і які останні новини з фронту 22 липня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Ростові дрони атакували аеродром Міллерово.

Про те, що відбувалося 19 липня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1242: терор Шостки та масштабний удар по Павлограду

З ситуацією в Україні 20 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1243: Росія приховує велику аварію та масштабує виробництво "Шахедів"

Про новини та події 21 липня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1244: росіяни атакували Київ і тиснуть під Покровськом