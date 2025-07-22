Росіяни вбили дитину КАБом. Наслідки атаки на Краматорськ (фото, відео)

Після вибуху почалась пожежа

Росія в ніч на 22 липня завдала чергового удару по Краматорську. Внаслідок влучання у житловий будинок загинула дитина.

Про це повідомляє Краматорська міська рада. Зазначається, що окупанти атакували місто КАБами.

Відомо, що внаслідок атаки зафіксовано влучання у багатоквартирний житловий будинок. Після атаки спалахнула пожежа. У мережі вже показали, як виглядає будинок та що там відбувалось у перші хвилини після вибуху.

Вибухи у Краматорську

Наслідки атака у Краматорську

"Станом на 7:30 відомо про одного загиблого, це хлопець 2015 року народження. Ще пʼятеро осіб постраждали, їм надається кваліфікована медична допомога", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що уночі 22 липня російські війська також обстріляли Одесу ударними дронами і завдали авіаудару по Сумах. Унаслідок атаки зазнали пошкоджень житлові будинки та цивільні автівки. Постраждали 4 людини.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у ніч на 21 липня відбулась масована ракетна атака по Україні. Росіяни атакували дронами, ракетами Х-101, "Калібрами" та "Кинджалами". Вибухи лунали у Києві, Івано-Франківську та ще кількох містах.