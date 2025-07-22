Росія атакувала Одесу. Пошкоджено будинки та авто, виникла пожежа (фото та відео)
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Відомо про одного постраждалого
Вибухи в Одесі пролунали в ніч на вівторок, 11 липня. Росіяни атакували місто ударними безпілотниками.
"Попри активну роботу наших сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури: палають адміністративна будівля та легкові автівки, у житлових будинках вибиті вікна", — повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
За даними ДСНС, постраждала одна людина. Також пошкоджено магазин.
Мер Одеси Геннадій Труханов поінформував, що частина російських безпілотників летіла безпосередньо на Одесу. В одному з районів міста вибито вікна в багатоповерхівках, а на парковці поруч згоріли автомобілі. В іншій частині Одеси через атаку сталася пожежа у адміністративній будівлі.
Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 19 липня росіяни також вдарили по Одесі дронами. Внаслідок атаки спалахнула пожежа з 6 по 9 поверхи 9-поверхового житлового будинку. Поранень дістали шестеро людей, серед яких дитина. З палаючих квартир врятували п'ятьох людей, на жаль, одна врятована жінка загинула. Також з пошкоджених квартир врятували домашніх тварин.