Росія атакувала Одесу. Пошкоджено будинки та авто, виникла пожежа (фото та відео)

Відомо про одного постраждалого

Вибухи в Одесі пролунали в ніч на вівторок, 11 липня. Росіяни атакували місто ударними безпілотниками.

"Попри активну роботу наших сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури: палають адміністративна будівля та легкові автівки, у житлових будинках вибиті вікна", — повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Згоріло кілька авто

В будинку вибило вікна

За даними ДСНС, постраждала одна людина. Також пошкоджено магазин.

Мер Одеси Геннадій Труханов поінформував, що частина російських безпілотників летіла безпосередньо на Одесу. В одному з районів міста вибито вікна в багатоповерхівках, а на парковці поруч згоріли автомобілі. В іншій частині Одеси через атаку сталася пожежа у адміністративній будівлі.

З людьми працюють психологи

На місце оперативно прибули рятувальники

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 19 липня росіяни також вдарили по Одесі дронами. Внаслідок атаки спалахнула пожежа з 6 по 9 поверхи 9-поверхового житлового будинку. Поранень дістали шестеро людей, серед яких дитина. З палаючих квартир врятували п'ятьох людей, на жаль, одна врятована жінка загинула. Також з пошкоджених квартир врятували домашніх тварин.