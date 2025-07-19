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Палали чотири поверхи. Росіяни вдарили по Одесі дронами, є загибла (фото)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Виникла пожежа в багатоповерхівці Новина оновлена 19 липня 2025, 06:34
Виникла пожежа в багатоповерхівці. Фото Колаж "Телеграф"

Інформація про постраждалих уточнюється

Одеса зазнала масованого обстрілу безпілотниками в ніч на суботу, 19 липня. Загинула жінка.

Як повідомили у ДСНС, внаслідок атаки спалахнула пожежа з 6 по 9 поверхи 9-поверхового житлового будинку. Вогонь ліквідували рятувальники та добровольці.

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З палаючих квартир врятували п'ятьох людей, на жаль, одна врятована жінка загинула. Також з пошкоджених квартир врятували домашніх тварин.

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Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що минулої ночі обласний центр атакували понад 20 ворожих дронів. Вони заходили на місто з різних боків. Пошкоджено цивільну інфраструктуру.

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Глава Одеської ОВА Олег Кіпер поінформував, що станом на другу годину ночі було відомо про трьох постраждалих. Ліквідація наслідків ворожого обстрілу триває. Дані про постраждалих уточнюються.

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Як повідомляв "Телеграф", Росія почала масовану атаку на Україну ще з вечора, 18 липня. Ворог запустив балістичні ракети, вибухи пролунали у Дніпрі, Запоріжжі та Полтаві. В Києві уламок безпілотника впав на житловий будинок у Дарницькому районі.

Теги:
#Одеса #Жертва #Атака #Безпілотники