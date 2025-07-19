Палали чотири поверхи. Росіяни вдарили по Одесі дронами, є загибла (фото)

Інформація про постраждалих уточнюється

Одеса зазнала масованого обстрілу безпілотниками в ніч на суботу, 19 липня. Загинула жінка.

Як повідомили у ДСНС, внаслідок атаки спалахнула пожежа з 6 по 9 поверхи 9-поверхового житлового будинку. Вогонь ліквідували рятувальники та добровольці.

Горіли верхні поверхи

З палаючих квартир врятували п'ятьох людей, на жаль, одна врятована жінка загинула. Також з пошкоджених квартир врятували домашніх тварин.

З мешканцями працюють психологи

ДСНС надає постраждалим всебічну допомогу

Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що минулої ночі обласний центр атакували понад 20 ворожих дронів. Вони заходили на місто з різних боків. Пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Рятувальники оперативно прибули на місце удару

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер поінформував, що станом на другу годину ночі було відомо про трьох постраждалих. Ліквідація наслідків ворожого обстрілу триває. Дані про постраждалих уточнюються.

РФ атакує жінок та дітей

Рятували також домашніх улюбленців

Врятований песик

Як повідомляв "Телеграф", Росія почала масовану атаку на Україну ще з вечора, 18 липня. Ворог запустив балістичні ракети, вибухи пролунали у Дніпрі, Запоріжжі та Полтаві. В Києві уламок безпілотника впав на житловий будинок у Дарницькому районі.