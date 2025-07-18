Безпілотники летіли прямо над головами. Росіяни атакували Запоріжжя, виникли пожежі (відео) - оновлено

Було дуже гучно

Вибухи пролунали у Запоріжжі в ніч на п'ятницю, 18 червня. Росіяни атакували Запорізький район щонайменше дев'ятьма "шахедами".

Оновлено. Внаслідок атаки росіян на Степногірську громаду загинув 64-річний чоловік. Зранку його тіло виявили на місці прильоту, повідомив Федоров. Вночі ворог вдарив КАБами по житловій забудові. Виникла пожежа у кількох багатоповерхових будинках.

Наслідки атаки РФ на Степногірську громаду

Степногірська громада на карті

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Кореспондент "Телеграфа" підтвердив вибухи та розповів, що безпілотники летіли дуже низько, а вибухи були дуже гучні.

Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі, зруйновані нежитлові будівлі. Поранень дістав 79-річний чоловік. Він отримав необхідну медичну допомогу.

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Нагадаємо, в ніч на 17 липня росіяни завдали удару по Дніпру, місто за раз атакували близько десятка російських безпілотників. Внаслідок атаки на Дніпро загинула одна людина, ще 5 постраждали, троє з них — у тяжкому стані. У місті виникло одразу кілька пожеж. Пошкоджено підприємства.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 16 липня, російська армія вчергове здійснила масований ракетно-дроновий обстріл українських міст. За даними Повітряних сил ЗСУ, всього з території Росії та окупованих регіонів України було випущено 400 дронів – 225 з них – "шахеди", решта — безпілотники-імітатори.