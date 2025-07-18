Безпілотники летіли прямо над головами. Росіяни атакували Запоріжжя, виникли пожежі (відео) - оновлено
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Було дуже гучно
Вибухи пролунали у Запоріжжі в ніч на п'ятницю, 18 червня. Росіяни атакували Запорізький район щонайменше дев'ятьма "шахедами".
Оновлено. Внаслідок атаки росіян на Степногірську громаду загинув 64-річний чоловік. Зранку його тіло виявили на місці прильоту, повідомив Федоров. Вночі ворог вдарив КАБами по житловій забудові. Виникла пожежа у кількох багатоповерхових будинках.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Кореспондент "Телеграфа" підтвердив вибухи та розповів, що безпілотники летіли дуже низько, а вибухи були дуже гучні.
Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі, зруйновані нежитлові будівлі. Поранень дістав 79-річний чоловік. Він отримав необхідну медичну допомогу.
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Нагадаємо, в ніч на 17 липня росіяни завдали удару по Дніпру, місто за раз атакували близько десятка російських безпілотників. Внаслідок атаки на Дніпро загинула одна людина, ще 5 постраждали, троє з них — у тяжкому стані. У місті виникло одразу кілька пожеж. Пошкоджено підприємства.
Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 16 липня, російська армія вчергове здійснила масований ракетно-дроновий обстріл українських міст. За даними Повітряних сил ЗСУ, всього з території Росії та окупованих регіонів України було випущено 400 дронів – 225 з них – "шахеди", решта — безпілотники-імітатори.