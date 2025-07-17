У Дніпрі пролунали численні вибухи: що відомо про атаку (фото, відео)

Росіяни обстріляли Дніпро, у місті видно пожежі

У ніч на 17 липня росіяни завдали удару по Дніпру. За даними моніторингових каналів, місто за раз атакували близько десятка російських безпілотників.

Місцева влада про наслідки прильотів поки не повідомляла. Проте голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак закликав людей перебувати у безпечних місцях.

Локальні telegram-канали інформували про те, що в деяких місцях є прильоти. Крім того, пожежі були зафіксовані в декількох місцях. Перша серія вибухів була зафіксована близько 00:10, а ще одна приблизно через пів години.

Близько 1:00 Повітряні сили повідомили, що до міста зі сходу летить ще одна група дронів.

Також у мережі з’явилися фото, на яких видно, як дим здіймається над місцем вибухів. Частину російських безпілотників вдалося перехопити силам протиповітряної оборони.

Пізніше моніторингові групи фіксували дрони в районі Павлограда та Синельникове.

Пожежа у Дніпрі

Дрони атакували Дніпро

Попри численні вибухи, міські комунальники продовжують працювати не покладаючи рук. Один із користувачів мережі зауважив, що спецтехніка продовжила мити дороги під час повітряної тривоги.

Як повідомлялося раніше, увечері 16 липня російська армія обстріляла Добропілля на Донеччині. Удар припав по цивільному об’єкту у самому центрі міста. За інформацією місцевої влади, загинуло двоє людей, а ще 27 отримали поранення.