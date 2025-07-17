Дрони налетіли на Бєлгород: росіяни масово знімають відео атаки
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Багато дронів полетіло у бік Росії
У Росії в ніч проти 17 липня зафіксовано масовий наліт дронів. Загрозу ударів оголосили для 10 областей, найбільше від ударів постраждав Бєлгород.
Численні відеозаписи з’явилися у місцевих телеграм-каналах. За даними моніторів, під атакою знаходиться також тимчасово окупований Крим.
На карті, яку оприлюднив Dronebomber, помітно, що основний розліт дронів стався на схід та північний схід від української території.
На відео з місця подій помітно, що місцеві жителі, як і раніше, не знають, як поводитися при загрозі атаки дронів, а тому просто залишаються стежити за видовищем на вулиці. Не виключено, що саме це призвело до того, що у Бєлгороді повідомило про загибель одного місцевого мешканця через падіння уламків.
Детальної інформації про руйнування поки що не надходило.
Обережно на відео є нецензурна лексика!
Як повідомлялося раніше, увечері 16 липня російська армія обстріляла Добропілля на Донеччині. Удар припав по цивільному об’єкту у самому центрі міста. За інформацією місцевої влади, загинуло двоє людей, а ще 27 отримали поранення.