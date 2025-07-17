Дрони налетіли на Бєлгород: росіяни масово знімають відео атаки

Багато дронів полетіло у бік Росії

У Росії в ніч проти 17 липня зафіксовано масовий наліт дронів. Загрозу ударів оголосили для 10 областей, найбільше від ударів постраждав Бєлгород.

Численні відеозаписи з’явилися у місцевих телеграм-каналах. За даними моніторів, під атакою знаходиться також тимчасово окупований Крим.

На карті, яку оприлюднив Dronebomber, помітно, що основний розліт дронів стався на схід та північний схід від української території.

Росію атакували дрони

На відео з місця подій помітно, що місцеві жителі, як і раніше, не знають, як поводитися при загрозі атаки дронів, а тому просто залишаються стежити за видовищем на вулиці. Не виключено, що саме це призвело до того, що у Бєлгороді повідомило про загибель одного місцевого мешканця через падіння уламків.

Детальної інформації про руйнування поки що не надходило.

Обережно на відео є нецензурна лексика!

Як повідомлялося раніше, увечері 16 липня російська армія обстріляла Добропілля на Донеччині. Удар припав по цивільному об’єкту у самому центрі міста. За інформацією місцевої влади, загинуло двоє людей, а ще 27 отримали поранення.