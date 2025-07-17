Дроны налетели на Белгород: россияне массово снимают видео атаки

Много дронов полетело в сторону России

В России в ночь на 17 июля зафиксирован массовый налет дронов. Угрозу ударов объявили для 10 областей, а больше всего от ударов пострадал Белгород.

Многочисленные видеозаписи появились в местных telegram-каналах. Согласно данным мониторов, под атакой находится также временно оккупированный Крым.

На карте, которую обнародовал Dronebomber, заметно, что основной разлет дронов произошел на восток и северо-восток от украинской территории.

Россию атаковали дроны

На видео из места событий заметно, что местные жители по-прежнему не знают, как вести себя при угрозе атаки дронов, а потому просто остаются смотреть за зрелищем на улице. Не исключено, что именно это привело к тому, что в Белгороде сообщилось о гибели одного местного жителя из-за падения обломков.

Детальной информации о разрушениях пока не поступало.

Осторожно, на видео есть нецензурная лексика!

Как сообщалось ранее, вечером 16 июля российская армия обстреляла Доброполье в Донецкой области. Удар пришелся по гражданскому объекту в самом центре города. Согласно информации местных властей, погибло два человека, а еще 27 получили ранения.