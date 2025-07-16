Росіяни нещадно вдарили по магазину в центрі Добропілля: багато постраждалих, усі деталі (фото, відео)

Попри щільні обстріли, у Добропіллі досі проживає понад 22 000 людей

Увечері 16 липня російська армія обстріляла Добропілля, що на Донеччині. Удар прийшовся по цивільному об'єкту в самому центрі міста.

Про це пишуть місцеві пабліки. Окупанти застосували авіаційну бомбу типу "КАБ", повідомляє омбудсмен Дмитро Лубінець.

Він додав, що удар прийшовся по району магазину "Аврора" у годину пік, коли люди поверталися з роботи. Працюють рятувальники, медики, військові лікарі — місцева лікарня не може прийняти всіх.

UPD: Зʼявилось відео з місця удару росіян. На кадрах видно жахливі наслідки прильоту.

За уточненою інформацією, у Добропіллі — один загиблий, поранених вже 21. Пошкоджено 54 торгові точки, 304 квартири у 13 будинках та 8 автомобілів.

Раніше, за даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, внаслідок прильоту заявлялось про смерть двох людей, а 14 отримали поранення.

Удар по Добропіллю Удар по Добропіллю Удар по Добропіллю Удар по Добропіллю Удар по Добропіллю Удар по Добропіллю Удар по Добропіллю Удар по Добропіллю

Волонтер Денис Христов "Голландець" розповів, що внаслідок атаки постраждали мирні люди, серед яких є загиблі. "Росія ще раз підтвердила свій статус — країна-терорист", — коментує чоловік.

На оприлюднених кадрах видно низку понівечених та знищених об'єктів.

Тим часом Telegram-канали поширюють відео з моменту вибуху в Добропіллі.

Також з'являються фото з місця обстрілу:

Добропілля після російського обстрілу

Після удару спалахнула будівля магазину.

Добропілля після російського обстрілу

Добропілля після російського обстрілу

Добропілля після російського обстрілу

Ситуація в Добропіллі

Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що з початку липня місто зазнало щонайменше 38 обстрілів. Через постійну небезпеку близько 980 людей були змушені залишити місто. Попри це, у Добропіллі досі проживає понад 22 000 людей.

Загалом ситуація в регіоні залишається напруженою: ворог активно застосовує FPV-дрони, "Ланцети" та інші ударні безпілотники, які вражають не лише саме місто, а й ключові під'їзні шляхи. Особливо небезпечною залишається логістична траса, що з'єднує Добропілля з іншими населеними пунктами. Через постійні обстріли та загрозу з повітря військові активно облаштовують антидронові сітки.

За словами Філашкіна, обмеження для руху транспорту та цивільного населення вже діють на окремих ділянках регіональних доріг — зокрема, між Краматорськом і Добропіллям, у зв'язку зі зростанням інтенсивності атак дронів.

До слова, місто знаходиться приблизно за 14 км від "сірої зони" — території, де активно йдуть бої.

Добропілля на мапі DeepState

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за 9 й 10 липня по Добропіллю вдарили понад сотня російських малих безпілотників, і, схоже, що атаки продовжаться. Як зазначають аналітики DeepState, армія РФ цілить не по військових об'єктах, а насамперед по цивільній інфраструктурі. Під ударами опиняються приватні автівки, підприємства, житлові будинки, заклади харчування та магазини — все те, що належить мирним жителям.