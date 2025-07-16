Росіяни нещадно вдарили по магазину в центрі Добропілля: багато постраждалих, усі деталі (фото, відео)
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Попри щільні обстріли, у Добропіллі досі проживає понад 22 000 людей
Увечері 16 липня російська армія обстріляла Добропілля, що на Донеччині. Удар прийшовся по цивільному об'єкту в самому центрі міста.
Про це пишуть місцеві пабліки. Окупанти застосували авіаційну бомбу типу "КАБ", повідомляє омбудсмен Дмитро Лубінець.
Він додав, що удар прийшовся по району магазину "Аврора" у годину пік, коли люди поверталися з роботи. Працюють рятувальники, медики, військові лікарі — місцева лікарня не може прийняти всіх.
UPD: Зʼявилось відео з місця удару росіян. На кадрах видно жахливі наслідки прильоту.
За уточненою інформацією, у Добропіллі — один загиблий, поранених вже 21. Пошкоджено 54 торгові точки, 304 квартири у 13 будинках та 8 автомобілів.
Раніше, за даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, внаслідок прильоту заявлялось про смерть двох людей, а 14 отримали поранення.
Волонтер Денис Христов "Голландець" розповів, що внаслідок атаки постраждали мирні люди, серед яких є загиблі. "Росія ще раз підтвердила свій статус — країна-терорист", — коментує чоловік.
На оприлюднених кадрах видно низку понівечених та знищених об'єктів.
Тим часом Telegram-канали поширюють відео з моменту вибуху в Добропіллі.
Також з'являються фото з місця обстрілу:
Після удару спалахнула будівля магазину.
Ситуація в Добропіллі
Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що з початку липня місто зазнало щонайменше 38 обстрілів. Через постійну небезпеку близько 980 людей були змушені залишити місто. Попри це, у Добропіллі досі проживає понад 22 000 людей.
Загалом ситуація в регіоні залишається напруженою: ворог активно застосовує FPV-дрони, "Ланцети" та інші ударні безпілотники, які вражають не лише саме місто, а й ключові під'їзні шляхи. Особливо небезпечною залишається логістична траса, що з'єднує Добропілля з іншими населеними пунктами. Через постійні обстріли та загрозу з повітря військові активно облаштовують антидронові сітки.
За словами Філашкіна, обмеження для руху транспорту та цивільного населення вже діють на окремих ділянках регіональних доріг — зокрема, між Краматорськом і Добропіллям, у зв'язку зі зростанням інтенсивності атак дронів.
До слова, місто знаходиться приблизно за 14 км від "сірої зони" — території, де активно йдуть бої.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що за 9 й 10 липня по Добропіллю вдарили понад сотня російських малих безпілотників, і, схоже, що атаки продовжаться. Як зазначають аналітики DeepState, армія РФ цілить не по військових об'єктах, а насамперед по цивільній інфраструктурі. Під ударами опиняються приватні автівки, підприємства, житлові будинки, заклади харчування та магазини — все те, що належить мирним жителям.