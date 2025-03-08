Фото дня: знімок хлопчини з квітами з обстріляного Добропілля 8 Березня розчулює до сліз

У місті горів цілий квартал

Фото наслідків удару по Добропіллю неабияк розхвилювали мережу. Особливо знімок юнака, який несе квіти на тлі зруйнованого будинку.

Ці кадри зробив кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов, який побував на місці подій. Станом на 16:00 відомо про 11 загиблих та 40 постраждалих.

"Добропілля. Попри трагедію та смерть 11 осіб внаслідок обстрілу, хлопець все одно несе квіти, щоб привітати рідну жінку", — йдеться у повідомленні.

На фото зображений юнак з букетом білих тюльпанів. Він йшов з ними повз епіцентр вибухів у місті. Цей знімок розчулив користувачів. Вони підтримували юнака.

"Може ці весняні квіти комусь не дадуть збожеволіти серед цього кошмару", — йдеться у коментарі під фото.

Нагадаємо, що вночі 7 березня Росія завдала комбінованого удару по Добропіллю. Було застосовано ракети "Іскандер-М", РСЗВ "Торнадо-С" та БПЛА "Герань-2". Внаслідок атаки пошкоджено 8 п’ятиповерхових будинків, адмінбудівлю та 30 автомобілів. Після серії вибухів місті фактично загорівся цілий квартал.

Більше фото наслідків російського удару по Добропіллю у матеріалі "Замість квартир тепер чорні провалля. Великий репортаж з обстріляного Добропілля".

Раніше "Телеграф" показував, як виглядають Добропілля, Богодухів, Одеса, які вночі атакувала РФ.