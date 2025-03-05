Росіяни вдарили по Кривому Рогу балістикою: є загиблі та поранені (фото)

Рятувальники вже працюють на місці

Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. За попередньою інформацією, балістична ракета вилетіла з території окупованого Криму та впала на цивільний об’єкт.

Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Олександр Вілкул у своєму telegram-каналі. За його словами, перших поранених уже доправили до лікарні, вони у тяжкому стані.

Під завалами ще можуть залишатися люди, тож рятувальники вже ведуть роботи з ліквідації наслідків.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак додав, що постраждали 43-річний чоловік та 49-річна жінка. Пізніше він зазначив, що кількість постраждалих збільшилася до трьох, а також було виявлено одного загиблого.

UPD 23:45 Кількість постраждалих зросла до 11.

UPD 23:15 Кількість загиблих збільшилась до двох. Відомо, що постраждало семеро людей, з яких четверо перебувають у тяжкому стані.

Він також прикріпив до повідомлення фото з місця прильоту, на якому можна помітити, що постраждала будівля була одним із міських готелів.

Як повідомлялося раніше, пізно ввечері 4 березня росіяни знову влаштували обстріл України, після чого в Одесі пролунали множинні вибухи.

3 березня росіяни атакували Одесу, через що було зупинено роботу трьох районних котелень. Загалом було пошкоджено 93 приватні будинки та одну з міських підстанцій.