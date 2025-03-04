Росіяни вдарили по Одесі: пошкоджено критичну інфраструктуру

У місті спостерігаються перебої зі світлом, водою та теплом

Росіяни пізно ввечері 4 березня знову влаштували обстріл України. В Одесі пролунали численні вибухи.

При цьому частина міста залишилася без світла, води та тепла. Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов у своєму telegram-каналі.

"Ворог знову завдав удару по критичній інфраструктурі. Частина Одеси знову залишились без світла, води та тепла. Працюють всі відповідні служби", — написав він.

Перед цим моніторингові канали повідомляли, що у Чорному морі помічено близько двадцяти безпілотників. Проте більшість із них було збито засобами ППО.

При цьому місцеві групи інформували, що в Одесі чули кілька вибухів, після чого повідомлялося про пожежу в одній із багатоповерхівок.

Росіяни запустили безпілотники з півночі, сходу та півдня, а вибухи також було чути у Харкові, Сумах та Херсоні. Крім того, проліт дрона чули у Києві.

Як повідомлялося раніше, увечері 3 березня росіяни атакували Одесу, через що було зупинено роботу трьох районних котелень. Загалом було пошкоджено 93 приватні будинки та одну з міських підстанцій.