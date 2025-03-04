Россияне ударили по Одессе: повреждена критическая инфраструктура

В городе наблюдаются перебои со светом, водой и теплом

Россияне поздним вечером 4 марта опять устроили обстрелы Украины. В Одессе прогремели множественные взрывы.

При этом часть города осталась без света, воды и тепла. Об этом сообщил городской глава Геннадий Труханов в своем telegram-канале.

"Враг снова нанес удар по критической инфраструктуре. Часть Одессы снова осталась без света, воды и тепла. Работают все подходящие службы", — написал он.

Перед этим мониторинговые каналы сообщали, что в Черном море было замечено около двадцати беспилотников. Однако большая часть из них была сбита средствами ПВО.

При этом местные группы информировали, что в Одессе слышали несколько взрывов, после чего сообщалось о пожаре в одной из многоэтажек.

Россияне запустили беспилотники с севера, востока и юга, а взрывы также были слышны в Харькове, Сумах и Херсоне. Кроме того, пролет дрона слышали в Киеве.

Как сообщалось ранее, вечером 3 марта россияне атаковали Одессу из-за чего была остановлена работа трех районных котельных. Всего было повреждено 93 частных дома и одну из городских подстанций.