Сразу в нескольких областях Украины взрывы: есть прилет в многоэтажку (обновлено)

Россияне устроили ночной обстрел Украины

С наступлением вечера россияне вновь запустили беспилотники по Украине. После этого взрывы прогремели в Харькове и других частях Украины.

В частности сообщалось о попадании одного из БПЛА в жилую многоэтажку. Об этом проинформировали мэр Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов.

"Один из ударов – в центральной части города. Есть возгорание балкона в многоквартирном доме. На месте работают спасатели. На эту минуту – без пострадавших", — сообщил Синегубов.

По его словам еще один взрыв был зафиксирован в Салтовском районе.

UPD: по данным на 23:00 известно о четырех пострадавших. Все они отказались от госпитализации.

На снимках с места прилета видно, что в доме было разрушено несколько балконов, а также выбито много окон. Судя по всему, в одной из квартир на верхнем этаже было возгорание.

На фоне этого поступала информация о взрывах в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях. Также в Воздушных силах предупредили о запусках новых групп БПЛА с юга.

Как сообщалось ранее, 1 марта россияне нанесли удар баллистической ракетой по Одессе. По предварительной информации, удар пришелся на контейнеровоз швейцарской компании.