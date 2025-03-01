Россияне ударили баллистикой по Одессе: что известно (фото)

Над местом прилета поднимается дым

В Одессе вечером 1 марта прогремели взрывы. Россияне запустили по городу баллистические ракеты.

Об этом проинформировали мониторинговые каналы. Также информацию подтвердил городской глава Геннадий Труханов в своем Telegram.

Угрозы повторных пусков пока не было, однако жителей города призвали оставаться в укрытиях и безопасных местах до отбоя.

В местных каналах появилось сообщение о том, что в Одессе был прилет, а также появились фотографии дыма. Более подробной информации пока не поступало. О пострадавших не сообщалось, профильные службы уже проинформированы о случившемся.

Как сообщалось ранее, вечером 28 февраля атаковали Одессу и Харьков ударными беспилотниками. В Одессе в результате атаки россиян погиб человек, в Харькове российский БПЛА попал в медицинское учреждение, там вспыхнул пожар.

Согласно уточненным данным, в Харькове прогремело не менее девяти взрывов в разных уголках города. На утро 1 марта было известно о 12 пострадавших, среди них двое детей и четыре пациентки больницы.