Росіяни вдарили балістикою по Одесі: що відомо (оновлено)

Над місцем прильоту піднімається дим

В Одесі ввечері 1 березня пролунали вибухи. Росіяни запустили містом балістичні ракети.

Про це повідомили моніторингові канали. Також інформацію підтвердив міський голова Геннадій Труханов у своєму Telegram.

Загрози повторних пусків наразі не було, проте жителів міста закликали залишатися в укриттях та безпечних місцях до відбою.

UPD: За даними "Думської", під час обстрілу постраждав контейнеровоз LEVANTE F швейцарської компанії MSC під прапором Панами. На судні сталася пожежа та є постраждалі.

"Ми стали свідками навмисної ракетної атаки Росії по судну однієї з провідних європейських компаній-перевізників. Російське керівництво намагається залякати європейських бізнесменів, щоб ті припинили рейси в Україну. Путін знову піднімає ставки, залякуючи Європу. Думаю, українські Сили оборони не залишаться осторонь", — сказав повідомив оглядач видання Олексій Сухой.

У місцевих каналах з’явилося повідомлення, що в Одесі був приліт, а також з’явилися фотографії диму.

Як повідомлялося раніше, увечері 28 лютого атакували Одесу та Харків ударними безпілотниками. В Одесі внаслідок атаки росіян загинула людина, у Харкові російський БПЛА влучив у медичний заклад, після чого там спалахнула пожежа.

Згідно з уточненими даними, у Харкові пролунало не менше дев’яти вибухів у різних куточках міста. На ранок 1 березня було відомо про 12 постраждалих, серед них двоє дітей та чотири пацієнтки лікарні.