Відома журналістка та її чоловік-професор загинули від російського обстрілу на Київщині

"Шахед" влучив у будинок подружжя у селі Крюківщина

Журналістка "Укрінформу" Тетяна Кулик загинула під час російської атаки на Київську область в ніч на середу, 26 лютого. Також загинув її чоловік — завідувач кафедри хірургії №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професор Павло Іванчов.

Про загибель колеги повідомляє "Укрінформ". На Facebook-сторінці Національного медичного університету імені О.О. Богомольця повідомили про ймовірну загибель свого співробітника, чоловіка Тетяни.

Павло Іванчов

Що відомо про Тетяну Кулик

Вона була членкинею Національної спілки журналістів України. Раніше Тетяна Кулик працювала головною редакторкою редакції суспільно-публіцистичних програм і ведучою "Центрального каналу" (КДТРК), Всесвітньої служби радіомовлення України, телеведучою Суспільного мовлення.

Тетяна Кулик

Навчалася в Національному університеті культури і мистецтв. Починала роботу літературною редакторкою. У 2015-2017 рр. була заступницею директора ТО "Хрещатик, 26" – філії ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України "Київська регіональна дирекція".

Остаточно особи загиблих підтвердить експертиза

"Шахед" влучив у будинок подружжя у селі Крюківщина. Про те, що в момент удару пара, ймовірно, перебувала вдома, розповіли сусіди. Знайдені в будинку тіла направили на судово-медичну експертизу для підтвердження осіб.

Нічна атака на Київщину

Росіяни атакували "шахедами" Київ та область в ніч на 26 лютого. Через обстріл сталася пожежа у двоповерховому приватному будинку у Крюківщині. Під час тушіння пожежі рятувальники виявили тіло загиблої людини, під час розбору завалів виявили тіло другої жертви.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 26 лютого сталося чотири прильоти "шахедів" у Харкові. Один з них влетів у квартиру на другому поверсі 9-поверхівки у Київському районі, там виникла пожежа. На щастя, у квартирі нікого не було. Проте пошкоджено й третій поверх, постраждало двоє людей.