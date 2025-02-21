Нащадок Нестора Махна загинув від російського КАБу на Запоріжжі (фото)

У 2025 році йому мало виповнитися 50 років

Унаслідок удару російської керованої авіабомби (КАБ) по Гуляйполю на Запоріжжі загинув Нестор Яланський. Він був одним з останніх нащадків родини відомого революціонера Нестора Махна, пам’ятник якому зруйнувала російська ракета у травні 2024 року..

Його прадіда теж вбили росіяни. Про це у Facebook повідомляє група "Гуляйпільські старожитності".

У четвер, 20 лютого, російська армія атакувала прифронтове Гуляйполе КАБами, в результаті чого загинув Нестор Вікторович Яланський, 1975 року народження. Це сталося близько 18:00. Він був сином Віктора Яланського – відомого краєзнавця, онука Карпа Івановича Махна та внучатого племінника Нестора Махна.

"Нестор Вікторович був одним з останніх прямих нащадків родини Махно, що проживав у Гуляйполі. Його прадіда Карпа Івановича Махна в 1919 році катували та вбили в Гуляйполі білогвардійські козаки російської добровольчої армії генерала Денікіна які захопили місто", – йдеться у публікації.

Гуляйпільська міська територіальна громада зазначила, що життя Нестора Яланського, обірване ворожим ударом, є ще одним свідченням жорстокості війни, яка триває на нашій землі.

Нагадаємо, починаючи з березня 2022 року, Росія почала активно застосовувати по Україні керовані (кориговані) авіаційні бомби. Ними російські війська, зокрема, обстрілювали житлові будинки у різних містах.