Потомок Нестора Махно погиб от российского КАБа на Запорожье (фото)

В 2025 году ему должно было исполниться 50 лет

В результате удара российской управляемой авиабомбы (КАБ) по Гуляйполю на Запорожье погиб Нестор Яланский. Он был одним из последних потомков семьи известного революционера Нестора Махно, памятник которому разрушила российская ракета в мае 2024 года.

Прадеда Яланского тоже убили россияне. Об этом в Facebook сообщает группа "Гуляйпольские древности".

В четверг, 20 февраля, российская армия атаковала прифронтовое Гуляйполе КАБами, в результате чего погиб Нестор Викторович Яланский, 1975 года рождения. Это произошло около 18:00. Он был сыном Виктора Яланского – известного краеведа, внука Карпа Ивановича Махно и внучатого племянника Нестора Махно.

"Нестор Викторович был одним из последних прямых потомков семьи Махно, проживавшим в Гуляйполе. Его прадеда Карпа Ивановича Махно в 1919 году пытали и убили в Гуляйполе белогвардейские казаки российской добровольческой армии генерала Деникина, захватившие город", — говорится в публикации.

Гуляйпольское городская территориальная громада отметила, что жизнь Нестора Яланского, оборванная вражеским ударом, является еще одним свидетельством жестокости войны, которая продолжается на нашей земле.

Напомним, начиная с марта 2022 года Россия начала активно применять по Украине управляемые (корректированные) авиационные бомбы. Ими русские войска, в частности, обстреливали жилые дома в разных городах.