Хронология войны — день 1093: россияне обстреливают Украину и давят под Покровском

Онлайн-хроника войны в Украине сегодня – 20 февраля. На 1093 день вторжения россияне обстреляли Херсон и замедлились на фронте

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1093 дня. За прошедшие сутки россияне совершили 106 попыток прорвать украинскую оборону, а Покровское направление по-прежнему остается наиболее приоритетным для захватчиков.

Как проходит 1093-й день полномасштабной войны в Украине, последние новости с фронта, актуальные карты боевых действий и возведение за последний час — все эти и другие военные новости 20 февраля "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

1:00 Россияне нанесли удар авиабомбой по многоэтажке в Херсоне.

00:00 Россия устроила традиционный ночной обстрел Украины. Взрывы слышали в Киеве и области, а также сообщалось о прилете авиабомбы по жилой многоэтажке в Херсоне. Кроме того, в море выведены три носителя ракет "Калибр" с суммарным залпом до 24 ракет.

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С ситуацией в Украине 17 февраля можно ознакомиться в этом материале:Хронология войны — день 1090: россияне давят под Покровском, а Трамп говорит о скорых переговорах.

О новостях и событиях 18 февраля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1091: обстрелы Киева и бои на Покровском направлении

О том, что происходило 19 февраля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1092: обстрел Одессы и новые заявления Трампа