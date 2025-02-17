Хронология войны — день 1090: россияне давят под Покровском, а Трамп говорит о скорых переговорах

Онлайн-хроника войны в Украине за сегодня — 17 февраля. На 1090 день вторжения обстрелы продолжаются, а россияне замедлились на фронте

Полномасштабная война России против Украины идет уже 1090 дней. Ситуация на фронте слегка успокоилась, но все еще остается напряженной.

Как проходит 1090 день полномасштабной войны в Украине, последние новости с фронта, актуальные карты боевых действий и сводки за последний час — все эти и другие военные новости 17 февраля "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:00 Киев находится под атакой ударных беспилотников.

00:00 Президент США Дональд Трамп подтвердил, что украинский лидер Владимир Зеленский будет принимать участие в переговорах между США и Россией.

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О новостях и событиях 14 февраля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1087: россияне ударили по ЧАЭС, а Трамп анонсировал встречу Украина-РФ-США

О том, что происходило 15 февраля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1088: у ВСУ успех под Покровском, а Россию массово атаковали дроны

С ситуацией в Украине 16 февраля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1089: обострение на фронте и беда с отоплением в Николаеве