Хронологія війни — день 1090: росіяни тиснуть під Покровськом, а Трамп говорить про близькі переговори

Онлайн-хроніка війни в Україні за сьогодні – 17 лютого. На 1090 день вторгнення обстріли продовжуються, а росіяни сповільнилися на фронті

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1090 днів. Ситуація на фронті трохи заспокоїлася, але все ще залишається напруженою.

Як проходить 1090-й день повномасштабної війни в Україні, останні новини з фронту, актуальні карти бойових дій і зведення за останню годину — всі ці та інші воєнні новини 17 лютого "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

01:00 Київ перебуває під атакою ударних безпілотників.

00:00 Президент США Дональд Трамп підтвердив, що український лідер Володимир Зеленський братиме участь у переговорах між США та Росією.

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Про новини та події 14 лютого "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1087: росіяни вдарили по ЧАЕС, а Трамп анонсував зустріч Україна-РФ-США

Про те, що відбувалося 15 лютого, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1088: у ЗСУ успіх під Покровськом, а Росію масово атакували дрони

З ситуацією в Україні 16 лютого можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1089: загострення на фронті та біда з опаленням у Миколаєві