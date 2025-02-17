У Києві прогриміли вибухи і сталася пожежа: росіяни запустили дрони по Україні (оновлено)
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Повідомлялося про спалах на території промислового підприємства
Росіяни вже традиційно влаштовують нічний терор України. Вибухи лунали у Києві, а падіння уламків призвели до спалаху у Святошинському районі.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у своєму telegram-каналі. Тим часом моніторингові групи пишуть, що дрони летять дуже низько, що ускладнює можливість їхнього виявлення.
"У Святошинському районі впали уламки ворожого БпЛА. Попередньо, є загоряння на території промислового підприємства. Також палають автівки в дворі житлового будинку поруч", — написав Кличко.
upd За даними КМДА пожежа сталася у складському приміщенні, обійшлося без постраждалих.
За даними "Миколаївського Ванька", до столиці наближалося не менше 7 безпілотників. Ще близько п’ятдесяти безпілотників було зафіксовано в інших частинах України, з яких майже 30 на Сумщині.
У мережі тим часом показали, як палає машина у Святошинському районі столиці.
Як повідомлялося раніше, в ніч на 17 лютого Запоріжжя зазнали обстрілу. Загалом місто атакували не менше десяти безпілотників, частина яких вибухнула на території міста. Було пошкоджено складські приміщення.