В Киеве прогремели взрывы и произошел пожар: россияне запустили дроны по Украине (обновлено)

Сообщалось о возгорании на территории промышленного предприятия

Россияне уже традиционно устраивают ночной террор Украины. Взрывы звучали в Киеве, а падение обломков привели к возгоранию в Святошинском районе.

Об этом проинформировал мэр столицы Виталий Кличко в своем telegram-канале. Тем временем мониторинговые группы пишут, что дроны летят очень низко, что затрудняет возможность их обнаружения.

"В Святошинском районе рухнули обломки вражеского БПЛА. Предварительно есть возгорание на территории промышленного предприятия. Также пылают автомобили во дворе жилого дома рядом", — написал Кличко.

upd По данным КГГА пожар произошел в складском помещении, обошлось без пострадавших.

Согласно данным "Николаевского Ванька", к столице приближалось не менее 7 беспилотников. Еще около пятидесяти беспилотников были зафиксированы в других частях Украины, из которых почти 30 в Сумской области.

В сети тем временем показали, как горит машина в Святошинском районе столицы.

Как сообщалось ранее, в ночь на 17 февраля Запорожье подверглось обстрелу. Всего город атаковали не менее десяти беспилотников, часть из которых взорвалась на территории города. Были повреждены складские помещения.