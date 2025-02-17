Горячая ночь в Краснодарском крае: российский регион посетили украинские беспилотники (видео)

Кроме Ильского НПЗ под удары попали некоторые другие объекты россиян

В Краснодарском крае в России в ночь на 17 февраля было очень громко – в регионе гремели взрывы из-за атаки беспилотников. Объектом атаки мог быть Ильский нефтеперерабатывающий завод в станице Северской, уже ранее подвергавшийся ударам БПЛА.

Об атаке пишут российские СМИ и каналы. Местный губернатор Вениамин Кондратьев подтвердил атаку БПЛА и традиционно соврал, что все якобы "было сбито" – но при этом не называет количество сбитых беспилотников.

По данным местных каналов и очевидцев после серии взрывов в районе Ильского НПЗ там начался масштабный пожар. Предполагается, что на завод упали "обломки сбитого БПЛА". Российские власти не делали официальных сообщений об атаке на нефтеперерабатывающее предприятие – было сказано только о "массированной атаке дронов".

Кроме Ильского НПЗ под удары попали некоторые другие объекты россиян. В частности, звуки взрывов были слышны в Кавказском районе и городе Славянск-на-Кубани, в последнем российская противовоздушная оборона сбивала дроны прямо над жилой застройкой. В результате были повреждены по меньшей мере 12 частных домов, пострадала одна россиянка.

Напомним, что в ночь на 15 февраля российские города Тула и Волгоград оказались под атакой беспилотников – если верить заявлениям россиян. Жители обоих городов пожаловались на десятки взрывов, под атакой могли находиться нефтеперерабатывающий завод в Волгограде и нефтебаза в Туле.

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Напомним, что в ночь на 11 февраля в российском Саратове прогремели взрывы. После них в районе местного НПЗ возник пожар. Также местные жители заявили о взрывах в городе Энгельс Саратовской области, где расположена авиабаза "Энгельс-2".

Как сообщал "Телеграф", 10 февраля ночью раздавались взрывы в Краснодарском крае России. Мог быть поражен Афипский нефтеперерабатывающий завод, на территории которого произошел пожар, а в Краснодаре была повреждена многоэтажка.