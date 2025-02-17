Гаряча ніч в Краснодарському краї: російський регіон відвідали українські безпілотники (відео)

Окрім Ільського НПЗ, під удари потрапили деякі інші об'єкти росіян

У Краснодарському краї в Росії в ніч на 17 лютого було дуже гучно – в регіоні гриміли вибухи через атаку безпілотників. Об'єктом атаки міг бути Ільський нафтопереробний завод у станиці Северській, який вже раніше зазнавав ударів БПЛА.

Про атаку пишуть російські ЗМІ та канали. Місцевий губернатор Веніамін Кондратьєв підтвердив атаку БПЛА та традиційно збрехав, що все, нібито, "було збито" – але при цьому не називає кількість збитих безпілотників.

За даними місцевих каналів та очевидців, після серії вибухів в районі Ільського НПЗ там почалася масштабна пожежа. Припускається, що на завод упали "уламки збитого БПЛА". Російська влада не робила офіційних повідомлень про атаку на нафтопереробне підприємство – було сказано тільки про "масовану атаку дронів".

Окрім Ільського НПЗ, під удари потрапили деякі інші об'єкти росіян. Зокрема звуки вибухів було чутно у Кавказському районі та місті Слов'янськ-на-Кубані, в останньому російська протиповітряна оборона збивала дрони прямо над житловою забудовою. Внаслідок цього було пошкоджено щонайменше 12 приватних будинків, постраждала одна росіянка.

Нагадаємо, що в ніч на 15 лютого російські міста Тула та Волгоград опинилися під атакою безпілотників – якщо вірити заявам росіян. Мешканці обох міст поскаржилися на десятки вибухів, під атакою могли перебувати нафтопереробний завод у Волгограді та нафтобаза в Тулі.

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Нагадаємо, що у ніч на 11 лютого у російському Саратові пролунали вибухи. Після них у районі місцевого НПЗ виникла пожежа. Також місцеві жителі заявили про вибухи у місті Енгельс Саратовської області, де розташовано авіабазу "Енгельс-2".

Як повідомляв "Телеграф", 10 лютого вночі лунали вибухи у Краснодарському краї Росії. Міг бути уражений Афіпський нафтопереробний завод, на території якого сталася пожежа, а в Краснодарі було пошкоджено багатоповерхівку.