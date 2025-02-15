Тула та Волгоград під атакою безпілотників: росіяни скаржаться на сильні вибухи (відео, мапа)

Росіяни традиційно заявляють про те, що усі безпілотники нібито були збиті протиповітряною обороною

В ніч на 15 лютого російські міста Тула та Волгоград опинилися під атакою безпілотників – якщо вірити заявам росіян. Мешканці обох міст поскаржилися на десятки вибухів, під атакою могли перебувати нафтопереробний завод у Волгограді та нафтобаза в Тулі.

Про це повідомили російські ЗМІ. Зокрема зазначається, що мешканці Волгограда чули десятки вибухів протягом щонайменше години в Красноармійському районі міста, де розташований нафтопереробний завод.

Місцева влада поспішила заявити, що протиповітряна оборона працювала по безпілотниках у Красноармійському та Кіровському районах Волгограда, усі загрози, мовляв, було знищено. При цьому відомо, що один зі "збитих" росіянами дронів влучив не у НПЗ, куди він був націлений, а у багатоповерховий житловий будинок – скоріше за все, внаслідок кривої роботи російського РЕБу.

В Тулі також було дуже гучно. Місцеві мешканці писали, що численні вибухи лунали у районі нафтобази – не менше десяти разів. Поки що офіційних подробиць щодо атаки немає, проте місцеві канали публікують відео з Тули. Також, доречі, публікуються відео з атакованого безпілотниками Волгограда.

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Нагадаємо, що у ніч на 11 лютого у російському Саратові пролунали вибухи. Після них у районі місцевого НПЗ виникла пожежа. Також місцеві жителі заявили про вибухи у місті Енгельс Саратовської області, де розташовано авіабазу "Енгельс-2".

Як повідомляв "Телеграф", 10 лютого вночі лунали вибухи у Краснодарському краї Росії. Міг бути уражений Афіпський нафтопереробний завод, на території якого сталася пожежа, а в Краснодарі було пошкоджено багатоповерхівку.