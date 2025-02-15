Тула и Волгоград под атакой беспилотников: россияне жалуются на сильные взрывы (видео, карта)

Россияне традиционно заявляют о том, что все беспилотники якобы были сбиты противовоздушной обороной

В ночь на 15 февраля российские города Тула и Волгоград оказались под атакой беспилотников – если верить заявлениям россиян. Жители обоих городов пожаловались на десятки взрывов, под атакой могли находиться нефтеперерабатывающий завод в Волгограде и нефтебаза в Туле.

Об этом сообщили российские СМИ. В частности, отмечается, что жители Волгограда слышали десятки взрывов в течение минимум часа в Красноармейском районе города, где расположен нефтеперерабатывающий завод.

Местные власти поспешили заявить, что противовоздушная оборона работала по беспилотникам в Красноармейском и Кировском районах Волгограда, все угрозы, мол, были уничтожены. При этом известно, что один из "сбитых" россиянами дронов попал не в НПЗ, куда он был нацелен, а в многоэтажный жилой дом – скорее всего вследствие кривой работы российского РЭБа.

В Туле тоже было очень громко. Местные жители писали, что многочисленные взрывы раздавались в районе нефтебазы – не менее десяти раз. Пока официальных подробностей об атаке нет, однако местные каналы публикуют видео из Тулы. Также, кстати, публикуются видео из атакуемого беспилотниками Волгограда.

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Напомним, что в ночь на 11 февраля в российском Саратове прогремели взрывы. После них в районе местного НПЗ возник пожар. Также местные жители заявили о взрывах в городе Энгельс Саратовской области, где расположена авиабаза "Энгельс-2".

Как сообщал "Телеграф", 10 февраля ночью раздавались взрывы в Краснодарском крае России. Мог быть поражен Афипский нефтеперерабатывающий завод, на территории которого произошел пожар, а в Краснодаре была повреждена многоэтажка.