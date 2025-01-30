Пять процентов за один удар: украинские "дроновые санкции" уничтожают российский нефтепром

Россия может отремонтировать свои НПЗ. Но Украина всегда может просто отправить в атаку больше беспилотников

Удар украинских беспилотников ночью 29 января, который пришелся на Нижегородский нефтеперерабатывающий завод в российском городе Кстово, выбил 5% нефтеперерабатывающей мощности россиян. Этот завод расположен в 800 километрах от украинской границы и это тревожный звонок для российского режима.

Об этом пишет военный обозреватель издания Forbes Дэвид Акс. Он отметил, что российские СМИ уже паникуют из-за этой атаки, а также ударов Украины по не менее чем 30 важным российским нефтяным объектам в последнее время, что наносит большой ущерб ключевой отрасли россиян, благодаря которой они финансируют войну.

Украина наносит удары по российским нефтебазам и нефтеперерабатывающим заводам уже около двух лет. Однако за последний месяц удары по НПЗ и нефтебазам стали для россиян настоящим кошмаром. Атакованный 29 января завод в Кстово перерабатывает в год 13 млн баррелей нефти, что составляет 5% российской нефтепереработки. После мощной атаки БПЛА завод стоит.

"Удары по нескольким другим нефтеперерабатывающим заводам в этом месяце, возможно, снизили российское производство нефтепродуктов более чем на десятую часть", — предположил Акс.

Россия может отремонтировать свои НПЗ. Но Украина всегда может просто отправить в атаку больше беспилотников. Только за последний год Украина разработала разные модели ударных дальнобойных БПЛА, которые могут залетать на 1300 км вглубь РФ, а в некоторых случаях – на 1600 км. И дроны стоят значительно дешевле, чем ущерб, который они наносят российскому нефтепрому.

"По сравнению с многомиллионными затратами на восстановление нефтеперерабатывающего завода, беспилотник – даже рой беспилотников – стоит дешево. Спортивные самолеты "Аэропрокт А-22", которые украинцы превращают в ударные беспилотники, продаются примерно за 130 000 долларов", – подчеркнул Акс.

Истребление российской нефтяной промышленности – это часть украинской стратегии, направленной на лишение России ее основного источника доходов. Украина не прекратила удары по НПЗ даже несмотря на требования предыдущей администрации США, и не похоже, чтобы Киев сейчас отказался от этой стратегии. Скорее, наоборот – Украина решительно настроена "перекрыть кислород" финансированию войны, а украинские "дроновые санкции" будут применяться чаще и больше.

Напомним, что 26 января при атаке по российскому городу Рязань подразделения Сил беспилотных систем и Главного управления разведки МО повторно поразили объекты "Рязанской нефтеперерабатывающей компании". Она задействована в обеспечении российской оккупационной армии.

Ранее Телеграф писал о том, что Рязань ночью с 23 на 24 января находилась под масштабной атакой беспилотников. Предварительно, несмотря на заявления российских властей про "все было сбито", есть попадания по нефтеперерабатывающему заводу.

Удары по НПЗ наносят врагу большой ущерб из-за того, что каждый из них производит 15-20% нефтепродуктов от общего объема. Об этом рассказал ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий в разговоре с "Телеграфом". Таким образом, санкции "от Буданова" оказались гораздо эффективнее санкций "от Байдена".