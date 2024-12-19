Ростовской области досталось в третий раз за сутки: горит НПЗ (видео)
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Завод работал в половину мощности после предыдущих обстрелов
Российской Ростовской области за прошлые сутки достается уже третий раз. На этот раз повреждения получила нефтебаза в Новошахтинске.
В сети уже появились многочисленные видеозаписи произошедшего. Предположительно удар пришелся по установке ЭЛОУ-АВТ-2,5, которую после прилета охватило пламя.
Согласно сообщениям местных жителей, в прилегающем районе до взрывов было слышно много беспилотников. Официально россияне информацию не комментировали.
Новошахтинский НПЗ до этого атаковали три раза, из которых два произошли в 2024 году. Этот удар будет четвертым.
Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика
По данным СМИ на ноябрь 2024 года НПЗ работал на половину своих мощностей
ЭЛОУ-АВТ-2,5 — это установка первичной обработки нефти. ЭЛОУ является сокращением от "электрообессоливающая установка", а АВТ — от "атмосферная и вакуумная трубчатка". То есть станция способна удалять соли из нефти, разделять ее на бензин, керосин и дизтопливо, а также перерабатывать мазут без термического разложения.
Цифра 2,5 тут обозначает ее проектную мощность в миллионах тонн перерабатываемой нефти в год.
Как сообщалось ранее, в самом Ростове утром тоже гремели взрывы. Под удар мог попасть завод, занимающийся модернизацией и ремонтом бронетехники, которую использует российская армия для войны против Украины.