Ростовской области досталось в третий раз за сутки: горит НПЗ (видео)

Завод работал в половину мощности после предыдущих обстрелов

Российской Ростовской области за прошлые сутки достается уже третий раз. На этот раз повреждения получила нефтебаза в Новошахтинске.

В сети уже появились многочисленные видеозаписи произошедшего. Предположительно удар пришелся по установке ЭЛОУ-АВТ-2,5, которую после прилета охватило пламя.

Согласно сообщениям местных жителей, в прилегающем районе до взрывов было слышно много беспилотников. Официально россияне информацию не комментировали.

Новошахтинский НПЗ до этого атаковали три раза, из которых два произошли в 2024 году. Этот удар будет четвертым.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика

По данным СМИ на ноябрь 2024 года НПЗ работал на половину своих мощностей

ЭЛОУ-АВТ-2,5 — это установка первичной обработки нефти. ЭЛОУ является сокращением от "электрообессоливающая установка", а АВТ — от "атмосферная и вакуумная трубчатка". То есть станция способна удалять соли из нефти, разделять ее на бензин, керосин и дизтопливо, а также перерабатывать мазут без термического разложения.

Цифра 2,5 тут обозначает ее проектную мощность в миллионах тонн перерабатываемой нефти в год.

Как сообщалось ранее, в самом Ростове утром тоже гремели взрывы. Под удар мог попасть завод, занимающийся модернизацией и ремонтом бронетехники, которую использует российская армия для войны против Украины.