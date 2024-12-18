В Ростовской области гремели взрывы: в сети рассказали, куда прилетело и показали видео

В сети утверждают, что под удар попал машиностроительный завод

Российская Ростовская область вновь подверглась обстрелу. Местные пропагандисты уже говорят о том, что для атаки были использованы ракеты ATACMS.

В сети после этого появилось множество видеозаписей с места происшествия. На них слышно большое количество взрывов, однако непонятно связаны ли они с прилетами или с работой ПВО.

Согласно данным местных telegram-каналов, целью атаки был город Каменск-Шахтинский, что возле границы Луганской области. Кроме того, появлялись сообщения о том, что удар был нанесен по Таганрогскому металлургическому заводу.

Пропагандисты сообщили, что Украина якобы запустила 10 американских ракет ATACMS и все они были сбиты. Однако стоит понимать, что россияне все украинские ракеты называют ATACMS, а эффективность их ПВО против западных ракет вызывает сомнения.

Примечательно, что в сети после этого появились видео, на которых виден дым после прилетов. Указывается, что они были сделаны на заводе, однако масштабы повреждений оценить сложно.

OSINT-сообщество "КиберБорошно" уже установило место, куда прилетели ракеты, отметив, что это "Комбинат Каменский" в Каменск-Шахтинском

Как сообщалось ранее, в самом Ростове утром тоже гремели взрывы. Под удар мог попасть завод, занимающийся модернизацией и ремонтом бронетехники, которую использует российская армия для войны против Украины.