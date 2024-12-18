У Ростовській області лунали вибухи: у мережі розповіли, куди прилетіло та показали відео

У мережі стверджують, що під удар потрапив машинобудівний завод

Російська Ростовська область знову зазнала обстрілу. Місцеві пропагандисти вже говорять про те, що для атаки було використано ракети ATACMS.

У мережі після цього з’явилося безліч відеозаписів з місця пригоди. На них чути велику кількість вибухів, проте незрозуміло, чи пов'язані вони з прильотами, чи з роботою ППО.

За даними місцевих telegram-каналів, ціллю атаки було місто Каменськ-Шахтинський, що біля кордону Луганської області. Крім того, з’являлися повідомлення про те, що удару було завдано по Таганрозькому металургійному заводу.

Пропагандисти повідомили, що Україна нібито запустила 10 американських ракет ATACMS, і всі вони були збиті. Проте варто розуміти, що росіяни всі українські ракети називають ATACMS, а ефективність їхньої ППО проти західних ракет викликає сумніви.

Примітно, що у мережі після цього з’явилися відео, на яких видно дим після прильотів. Вказується, що їх було зроблено на заводі, проте масштаби ушкоджень оцінити складно.

OSINT-спільнота "КіберБорошно" вже встановила місце, куди прилетіли ракети, зазначивши, що це "Комбінат Камєнскій" у Кам'янськ-Шахтинському.

Як повідомлялося раніше, у самому Ростові вранці теж лунали вибухи. Під удар міг потрапити завод, який займається модернізацією та ремонтом бронетехніки, яку використовує російська армія для війни проти України.