У Ростові лунали вибухи. Під удар міг потрапити важливий для армії РФ завод (відео)

Місцеві заявили про щонайменше шість вибухів

В ніч на середу, 18 грудня, в російському Ростові пролунали вибухи, місцеві канали писали про роботу протиповітряної оборони. Під удар міг потрапити завод, що займається модернізацією та ремонтом бронетехніки, яку використовує російська армія для війни проти України.

Місцеві пабліки публікують відео з камер спостереження, на яких чути звуки вибухів. Пишуть, що вони лунали в районі Сельмаш. Після цього, за словами очевидців, там почало смердіти димом.

Керівник Центру вивчення окупації, ексрадник мера Маріуполя Петро Андрющенко уточнив, що у Ростові-на-Дону у період з 01:15 до 02:00 пролунало щонайменше шість вибухів. Повідомлялося про пожежу та запах горіння на території заводу "Ростсельмаш", який займається у тому числі модернізацією трансмісії бронетехніки та її ремонтом. Крім того, в мережі писали про падіння уламків в районі "Ростаертрола" — підприємства, що виробляє гвинтокрили.

"Таганрог в цей самий час фіксували роботу ППО. Намагались збити те, що потім прилетіло в Ростовський Ростсельмаш", — пише Андрющенко.

Варто зазначити, що міноборони РФ заявило про нібито атаку безпілотників на Брянську і Курську області. Проте вибухи у Ростові відомство не згадало.

"Міноборони РФ у щоденному звіті зранку промовчало про Ростов-на-Дону. Не те щоб "все збили", а взагалі не згадали. Вірна ознака того, що прилетіло туди, куди треба та наслідків такі, що про них краще промовчати", — так це прокоментував Андрющенко.

Як повідомляв "Телеграф", ввечері 17 грудня вибухи також пролунали у Воронезькій області Росії. Представники місцевої влади заявили про нібито знищення безпілотників.