Кремль погрожує Україні через вибухи у Таганрозі. Прилетіло у два важливі об’єкти (відео)

Багато постраждалих, є один загиблий

Кількість постраждалих внаслідок вибухів у Таганрозі в ніч на 11 грудня зросла до 41 особи, серед яких чимало військових. Удар припав на військову частину в Росії.

Про це пишуть росЗМІ. Зазначається, що також один російський військовий загинув.

"Ще 15 російських військовослужбовців поранено внаслідок вчорашньої атаки на військову частину в Таганрозі на Театральній вулиці, де дислокується 5-а авіаційна група 6955-ї АвБ. Таким чином, загальна кількість поранених внаслідок ракетної атаки 11 грудня на Таганрог – 41 особа, ще один військовий загинув", — пишуть у мережі.

РосЗМІ стверджують, посилаючись на джерела у військовому управлінні РФ, що по Таганрогу прилетіли ракети ATACMS, і окрім військової частини, постраждав авіаремонтний завод.

За словами солдат, з самого ранку від військової частини проїжджали швидкі, імовірно, з евакуйованими та пораненими. Проте після вибухів доступ на всю територію військового містечка закрили.

Водночас у Кремлі вже погрожують Україні ударом у відповідь, хоча Генштаб офіційно не коментував вибухи у Таганрозі.

"Я хочу нагадати абсолютно недвозначну пряму заяву Міноборони РФ, яка була вчора, яка чітко вказує, що відповідь послідує тоді і так, як буде визнано доцільним", — повідомив прессекретар голови РФ Дмитро Пєсков.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Курську вночі пролунали вибухи, в Росії заявили про "українську" атаку БПЛА.