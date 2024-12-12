Кремль угрожает Украине из-за взрывов в Таганроге. Прилетело в два важных объекта

Много пострадавших, есть один погибший

Число пострадавших в результате взрывов в Таганроге в ночь на 11 декабря выросло до 41 человека, среди которых немало военных. Удар пришелся на военную часть в России.

Об этом пишут росСМИ. Сообщается, что один российский военный погиб.

"Еще 15 российских военнослужащих ранены в результате вчерашней атаки на военную часть в Таганроге на Театральной улице, где дислоцируется 5-я авиационная группа 6955-й АвБ. Таким образом, общее количество раненых в результате ракетной атаки 11 декабря на Таганрог — 41 человек, еще один военный погиб", — пишут в сети.

РосСМИ утверждают, ссылаясь на источники в военном управлении РФ, что по Таганрогу прилетевшие ракеты ATACMS, и кроме воинской части, пострадал авиаремонтный завод.

По словам солдат, с самого утра из воинской части выезжали скорые, вероятно, с эвакуированными и ранеными. Однако после взрывов доступ на всю территорию военного городка был закрыт.

В то же время в Кремле уже угрожают Украине ответным ударом, хотя Генштаб официально не комментировал взрывы в Таганроге.

"Я хочу напомнить совершенно недвусмысленное прямое заявление Минобороны РФ, которое было вчера, четко указывающее, что ответ последует тогда и так, как будет признан целесообразным", — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Курске ночью раздались взрывы, в России заявили об "украинской" атаке БПЛА.