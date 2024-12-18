В Ростове гремели взрывы. Под удар мог попасть важный для армии РФ завод (видео)

Местные заявили о по меньшей мере шести взрывах

В ночь на среду, 18 декабря, в российском Ростове раздались взрывы, местные каналы писали о работе противовоздушной обороны. Под удар мог попасть завод, занимающийся модернизацией и ремонтом бронетехники, которую использует российская армия для войны против Украины.

Местные паблики публикуют видео с камер наблюдения, на которых слышны звуки взрывов. Пишут, что они звучали в районе Сельмаша. После этого, по словам очевидцев, там начало вонять дымом.

Руководитель Центра изучения оккупации, экс-советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко уточнил, что в Ростове-на-Дону в период с 01:15 до 02:00 прозвучало по меньшей мере шесть взрывов. Сообщалось о пожаре и запахе горения на территории завода "Ростсельмаш", который, в том числе занимается модернизацией трансмиссии бронетехники и ее ремонтом. Кроме того, в сети писали о падении обломков в районе "Ростаэртрола" — предприятия, производящего вертолеты.

"Таганрог в это же время фиксировали работу ПВО. Пытались сбить то, что потом прилетело в Ростовский Ростсельмаш", — пишет Андрющенко.

Следует отметить, что минобороны РФ заявило о якобы атаке беспилотников на Брянскую и Курскую области. Однако взрывы в Ростове ведомство не упомянуло.

"Минобороны РФ в ежедневном отчете утром умолчало о Ростов-на-Дону. Не то чтобы "все сбили", а вообще не вспомнили. Верный признак того, что прилетело туда, куда надо и последствий такие, что о них лучше умолчать", — Так это прокомментировал Андрющенко.

Как сообщал "Телеграф", вечером 17 декабря взрывы также прогремели в Воронежской области России. Представители местных властей заявили о якобы уничтожении беспилотников.