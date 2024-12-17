Взорвался тротил. Свежие подробности ликвидации генерала РФ Кирилова (фото, видео)

Взрыв раздался в 6 утра

Смерть российского генерал-лейтенанта Игоря Кирилова в результате взрыва имеет несколько версий: в одной говорят, что взрывчатое вещество было заложено в его служебный автомобиль, а другие — в находившийся рядом самокат.

Как отмечает RT, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, автомобиль взорвался, когда военнослужащий вышел из подъезда и подошел к нему.

Вместе с Кирилловым погиб и его помощник. Взрыв раздался примерно в 6 утра на Рязанском проспекте в Москве.

По данным росСМИ, взорвалось 200 г тротила, которые якобы были прикреплены к самокату. Взрывчатка сдетонировала дистанционно.

В сети добавляют, что от взрыва в соседних домах пострадали окна, а все место инцидента усеяно осколками. Первые кадры с места событий уже публикуют, на них видно, что у эпицентра взрыва пострадала дверь, вылетело стекло из окон.

В то же время, в следственном комитете отметили, что взрывное устройство было размешено на самокате, а авто военно пострадало от детонации.

Напомним, на Донбассе ликвидировали полковника армии РФ Александра Лебедева, работавшего в военном институте.

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