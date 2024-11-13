Таких еще не было: на фронте впервые ликвидировали необычного наемника, воевавшего за РФ (фото)

Россия привлекает к войне против Украины террористов

На фронте в Украине был ликвидирован йеменский хусит, который воевал на стороне России. Второй боевик получил ранения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он пишет, что вероятно, это первый известный случай ликвидации хуситов, которые воюют на стороне РФ в Украине.

"С почином? В Украине, в ходе боевых действий, были ликвидированы йеменские хуситы. Согласно предварительной информации один хусит 200-й, второму повезло меньше и гуриям он не отправится, получив лишь увечья от украинского fpv-дрона. Если мне не изменяет память, то это первые отжаренные йеменские хуситы в Украине", — написал он.

Для справки: хуситы ("Ансаар Аллах") — военизированная группировка, действующая на территории северного Йемена вблизи границы с Саудовской Аравией. Их поддерживает Иран. Хуситы нападают на танкеры и контейнеровозы в Красном море.

Как сообщал "Телеграф" США признали хуситов террористами. Военизированной группировке предоставили статус специально назначенного глобального террориста.

Также мы детально рассказывали, кто такие йеменсие хуситы. Это не официальный Йемен как государство. Хуситы являются последователями заидской ветви шиитского ислама, к которой принадлежит около 25% населения страны.