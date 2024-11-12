Война — день 993: россияне стягивают силы в Курскую и Запорожскую области и затапливают Донецкую

Оперативно о главном за сутки

Россияне увеличивают темпы штурмов по всей линии фронта, а лишь за прошедшие сутки там было зафиксировано 185 боевых столкновений. Из нх большая часть произошла на Покровском и Кураховском направлениях. Ситуация в Донецкой области усложняется тем, что оккупанты повредили Кураховскую дамбу, из-за чего нескольким населенным пунктам в двух областях грозит затопление. Масштабное наступление захватчиков также может произойти в Запорожской области, где замечено формирование штурмовых подразделений и переброска техники. Помимо того крупная группировка уже готова к штурму в Курской области, которую Кремлю необходимо вернуть до инаугурации Дональда Трампа.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 12 ноября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 В Полтаве был слышен звук взрыва, до этого работа ПВО фиксировалась в Киевской области.

00:00 Более 20 дронов замечены в небе над Украиной.

О том, что происходило 9 ноября, читайте в трансляции: Война — день 990: Россия штурмует Курщину, а Украина получила хорошие новости из США

С ситуацией в Украине за 10 ноября вы можете ознакомиться в материале: Война — день 991: Россия готовит штурм на юге, а мир застыл в ожидании шагов Трампа

О новостях и событиях 11 ноября мы рассказывали здесь: Война — день 992: россияне устраивают имитационные обстрелы и повредили Кураховскую дамбу