Война — день 990: Россия штурмует Курщину, а Украина получила хорошие новости из США

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 9 ноября 2024 года. Прошлые сутки ознаменовались в Украине рядом хороших новостей — президент Владимир Зеленский пообещал надбавки учителям в 2025 году и зимний пакет помощи для украинцев, в то время как США наконец разрешили своим военным подрядчикам ремонтировать западную технику в Украине. Но не обошлось и без поводов для тревоги, ведь военные КНДР уже были замечены в Курской области России, а Россия готовится к нанесению нового массированного удара.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 9 ноября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Одессе слышали мощный взрыв. Воздушные силы сообщают о "Шахедах" в Сумской, Черниговской Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской областями и над Черным морем неподалеку от Одесчины.

DeepState: российские военные продолжают штурмовые действия в Курской области. Активность противника сохранилась у Погребков, Зеленого Пути и Дарьина. Враг двигается колоннами с десантом. Бои продолжаются, ситуация уточняется.

А вот как выглядит карта боевых действий на Покровском и Кураховском направлениях по состоянию на начало дня 9 ноября:

Карта боев за Покровск и Курахово 09.11.2024

О том, что происходило 6 ноября, читайте в трансляции: Война — день 987: россияне хотят взять Курахово в полукольцо, а в США избрали Трампа президентом

С ситуацией в Украине за 7 ноября вы можете ознакомиться в материале: Война — день 988: россиян замедлили наступление и ударили КАБами по Запорожью

О новостях и событиях 8 ноября мы рассказывали здесь: Война — день 989: россияне наступают на Курщине и давят возле Курахово