На Курщине воюет "стальной" пехотинец на протезе, выживший после трех ранений и танкового обстрела

Морской пехотинец является обладателем национального рекорда Украины

Морской пехотинец 46-летний Дмитрий Долгих – один из тех военных, кому без преувеличения подходит определение "стальной". На фронте мужчина был ранен трижды! Во время последней травмы в июле прошлого года Дмитрий потерял конечность. По большому счету, военный уже мог бы уволиться из армии по состоянию здоровья, но мужчина поступил иначе: вернулся на фронт на протезе и продолжает крушить врага на Курском направлении. Свою историю боец рассказал "Телеграфу".

Из атомщиков в военные

Дмитрий Долгих уроженец города Энергодар. Там он провел большую часть жизни и работал на Запорожской АЭС. В 2021 году мужчина решил круто изменить свою жизнь и стать военным.

– Мне предложили пойти на службу и подписать контракт. А ведь вы понимаете, как у каждого парня: служба, форма, оружие… Тем более, мне предложили пойти в морскую пехоту – элитные войска. Сели с женой, подумали и приняли это решение, – вспоминает Дмитрий.

Мужчина попал в армию как раз накануне полномасштабного вторжения РФ, когда в воздухе уже "пахло" войной.

– Когда я стал служить, все эти разговоры о войне были в военной среде. Но в реальность этого все же не верили. Поверили только тогда, когда все началось, – говорит собеседник.

Три ранения

Начало "большой" войны морской пехотинец встретил как раз на боевом дежурстве.

– Дежурство заканчивалось, меня должны были уже менять, и вдруг в пять часов утра я увидел разрыв снаряда над Бердянском. Когда вернулся в часть, там уже общее собрание и выезд на позиции, — рассказывает боец.

Первое столкновение с врагом для Дмитрия произошло в небольшом городе Васильевка близ Запорожья. Подразделение получило задачу остановить вражескую колонну войск. Затем были Херсонское, Донецкое и Харьковское направления.

– У орков, к сожалению, есть не только чмобики. Есть много кадровых военных, прошедших Чечню и другие горячие точки и понимающие, как воевать. Кроме того, у них больше боекомплекта для техники и артиллерии, — говорит военный.

Рассказывая о своем ранении, Дмитрий иронизирует.

– А какое ранение по счету вас интересует, – шутит морской пехотинец. – Первое мое ранение было в районе Водяного Донецкой области. У меня обломком была перебита кость бедра. Под Авдеевкой были газы, а третье, самое тяжелое, я получил уже на Запорожском направлении.

В тот июльский день 2023 года по позициям подразделения Дмитрия попал танк.

– По нам работал танк. Первый прилет – метрах в восьми от меня. От него порубило осколками ноги. Я только успел повернуться и второй прилет уже на меня, – вспоминает мужчина.

Эвакуации долго не было и Дмитрий уже начал думать, что не выберется из-под обстрелов.

– Как только травмировался, сразу наложил турникет, уколол себе обезболивающее и стал ждать эвакуации. Часа полтора ждал. Честно говоря, мысли тогда были разные, потому что я уже потихоньку терял сознание, рвал и в теле появлялась слабость. Думал, что все кончено: здесь я сейчас уже и останусь навсегда, – говорит морской пехотинец.

Впрочем, судьба оказалась благосклонной к военному и побратимы спасли жизнь мужчине. А дальше перед Дмитрием предстала едва ли не самая тяжелая дилемма в жизни: позволить врачам провести ампутацию ноги или сохранить конечность, но хромать до конца жизни.

– Мне оторвало половину стопы. В больнице в Запорожье меня заверили, что, поскольку сохранилась кость, я смогу ходить. Потом меня перевели в госпиталь в Хмельницком и объяснили, что ногу мне могут оставить, но опираться мне будет трудно и я буду хромать. Потому приняли решение, что минимально мне ногу все же отрежут и будет протез, — объясняет военный.

Дмитрий признается, что на утро после операции по ампутации он находился в откровенно подавленном состоянии.

– Утром проснулся и увидел перед собой ребят без рук. И первая мысль: а что лучше? Руку потерять или ногу? И что-то так психологически дело у меня шло к какому-то унынию. А потом я подумал, что хорошо, что у меня остались руки, а стопа… И настроение у меня стало более оптимистичным, я хотел поскорее вылечиться. Все зависит от мозга: как ты себя настроишь, так и будет. А если бы я постоянно думал, что вот я потерял ногу, это было бы значительно хуже. Кроме того, супруга очень поддерживала. Первое мое ранение для нее было шоком, а после третьего уже спокойнее к этому отнеслась. Главное – что я жив, – отметил боец.

Стал на протез и снова в армию

Протезировался мужчина в Украине, хотя и имел предложения пройти реабилитацию за границей.

– Все равно все детали для протезов поставляются из-за границы. У нас делают только культеприемники, а стопы привозят из Японии, Германии. А ведь у протеза есть срок обслуживания. И когда придет это время, украинские производители могут не взяться за такую работу по обслуживанию протеза. Это снова нужно выезжать за границу, где-то кого-то искать. А это деньги и время. Да и я ведь действующий военный, я пока никуда не могу уехать. Но мне и в Украине все сделали не хуже, чем за границей, – уверяет военный.

Дмитрий довольно быстро овладел ходьбой на протезе и уже через шесть (!) месяцев после ампутации снова был в строю. Более того, в сентябре мужчина даже вписал свое имя в книгу рекордов Украины. Военный простоял на одной ноге с дополнительным весом в руках восемь минут девять секунд. Это рекорд для людей с ампутациями.

– Вообще-то мне нужно было простоять всего пять минут. Я немного потренировался с бутылками от воды и в результате простоял восемь минут и девять секунд, – говорит Дмитрий.

Дмитрий во время установления национального рекорда

Пока же морской пехотинец воюет на Курском направлении. Протез не мешает ему выполнять боевые задачи.

– Я себя чувствую вполне хорошо. Я сейчас хожу не хромаю и даже незаметно, что я на протезе.

Почему не ушел из ВСУ после тяжелого ранения, хотя и имел на это полное право?

– А кто это будет делать? – по-военному прагматично отвечает Дмитрий. – Когда есть в армии мотивированные люди, это хорошо. Вы же видите, сколько СЗЧ, сколько случаев, когда уходят с позиции. Многое происходит в армии. Потому я и остаюсь.

Мужчина искренне верит в победу, ведь считает, что у нации просто нет другого пути.

– Нам обязательно нужно это сделать. То, что враг делает, я не хочу, чтобы это происходило с моей женой, сыном и вообще с нашими людьми, — резюмировал Дмитрий Долгих.

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