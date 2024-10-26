На саммите БРИКС Путин публично наврал о якобы блокировке двух тысяч военных ВСУ в Курской области

Так называемый "президент" России Владимир Путин часто говорит отборный бред относительно сил украинской армии в Курской области, но на самом деле у этого есть своя цель. В частности, Путин любит значительно преувеличить цифры потерь ВСУ нв Курщине, чтобы таким образом оправдать неспособность собственных войск отвоевать контролируемые украинцами территории.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что Путин постоянно преувеличивает прогресс российских войск в Курской области, поскольку ему нужно заверить российскую аудиторию в "способности" российской армии отразить украинское "вторжение".

В частности, на саммите БРИКС Путин публично наврал о якобы блокировке двух тысяч военных ВСУ в Курской области. Однако о таком не сообщало даже российское министерство обороны, которое обязательно выжало бы максимум из такого события, если бы оно действительно произошло. Кроме того, Путин пытается избегать признания того факта, что украинские войска в Курской области чувствуют себя свободно и пересекают границу, многие участки которой находятся под украинским контролем.

"Преувеличенная статистика Путина относительно украинских потерь, вероятно, является частью его попытки объяснить неспособность России решительно отразить украинское вторжение в Курскую область почти через три месяца в контексте вероятного неизбежного развертывания северокорейских войск для ведения боевых действий в этом регионе", — резюмировали аналитики.

Как сообщалось ранее, Deepstate 11 октября сообщил, что ситуация в Курской области еще не катастрофическая, но уже очень тяжелая. Западные же СМИ сообщали, что операция в этом регионе может оказаться под угрозой срыва и свернуться в ближайшем будущем.

Во время боев в Курской области россиянам удалось вернуть около 40% территорий, находившихся под контролем ВСУ. Не исключено, что после улучшения погоды украинцы снова услышат много новостей с этого направления.